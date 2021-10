Trump nomme des durs à la sécurité et l'immigration

Donald Trump a nommé vendredi à son cabinet trois tenants d'une ligne dure sur les questions de sécurité nationale et d'immigration provoquant l'ire des démocrates, tout en laissant filtrer des noms de personnalités plus consensuelles pour diriger la diplomatie et rassurer les alliés de l'Amérique.