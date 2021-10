Un pitbull, élu maire d'un petite commune du Kentucky aux Etats-Unis.

Avec l'élection de Donald Trump, nous l'avons vu : Tout est possible aux Etats-unis, même d'élire un chien, maire d'une commune !



Brynneth, une femelle Pitbull de deux ans est à la tête d'une bourgade dans le Nord du Kentucky, Rabbit Hash, aux Etats-Unis. Sauvée dans un refuge, alors qu’elle n’était qu’un chiot, son programme est résolument tourné vers la tolérance, et c'est ce qui a plu aux habitants !



Avec 3.367 voix, elle devance largement Bourbon et ses 2.336 voix, et Lady qui n’a récolté que 1621 voix... Alors que la commune ne compte que 315 habitants d'après le dernier recensement... Election Truffée ?



En réalité, l'élection est une tradition depuis 1998 à Rabbit Hash. Durant la même période que la présidentielle est organisée cette élection très singulière. Le principe : un vote = un dollar (donc si un électeur le veut, il peut voter dix fois). La somme récoltée est ensuite utilisée dans une bonne cause dans la commune. Cette année, les 8.995 dollars récoltés serviront à reconstruire le magasin historique de la ville, détruit par un incendie en février dernier.



Pour en revenir à l'élection de 2016, tous les candidats avaient donc la particularité d'avoir 4 ou 2 pattes, des plumes ou des poils. S'était présenté :



Brynn : une Pitbull









Bourbon : un Berger australien









Lady : un Border collie









Bossy : une poule









Higgins un âne









et Stella : un chat.









Et comme dans la vraie politique, chaque animal avait fait campagne avant l'élection avec un programme.



Celui de Brynn était le suivant : "Je promets de ne pourchasser, provoquer ou mordiller aucun chat, chaton ou minou, qu’il soit local ou étranger, sauvage ou domestique, de droite ou de gauche"



