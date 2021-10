Persuadé que sa défunte petite-amie s'est réincarnée en cobra, son serpent l'accompagne partout

Chagriné par la perte de sa petite amie il y a 5 ans, cet homme semble avoir "retrouvé" sa dulciné, dans le long corps d’un cobra de trois mètres. Persuadé qu'elle s'est réincarnée en Cobra, il tout naturellement décidé de vivre à ses côtés.



LIRE AUSSI : Elle se bat pour avoir le droit de garder son alligator chez elle.



Il serait d'une ressemblance frappante et indéniable avec la jeune fille disparue. Nous n'avons pas de photo d'elle pour les comparer, mais on a des photos de lui et son dangereux serpent.



LIRE AUSSI : Il marche 60km avec son chien sur le dos pour le sauver d'une morssure de Crocodile.



Il ne se sépare jamais du serpent.







Il l'emmène partout où il va et ils dorment même ensemble.







Il est reconnu comme étant l'homme qui vit avec un serpent.







Il a été avisé plusieurs fois que c'est dangereux, mais il continue.







Selon la croyance bouddhiste, les êtres humains peuvent se réincarner en animaux. C'est cet espoir qui anime le jeune homme.







Il aime passé du temps avec son Cobra... enfin avec sa petite-amie... enfin en réalité on ne sait pas trop... !