Avranches. Coupe de France de Football : une CFA pour Alençon, tirage clément pour les autres

On aurait pu voir les équipes de Ligue 2, Lens (Nord), Ajaccio (Corse), Brest (Finistère) ou Laval (Mayenne) en Normandie, à l'occasion du 8e tour de la coupe de France de Football. Le sort en a décidé autrement, avec des tirages cléments pour les Normands, sur le papier, à l'exception d'Alençon (Orne).

En ligue 2, Le Havre (Seine-Maritime) ira à Locminé (DH) dans le Morbihan. Les Bretons avaient réalisé l'exploit de battre une équipe de CFA, l'AS Vitré (Ille-et-Vilaine) au dernier tour, après une séance de tirs aux buts.

"Faire parler la hierarchie"

Avranches (Manche) formation de National se déplacera également dans le Morbihan, sur le terrain de Vannes OC. Le club, finaliste de la coupe de la Ligue en 2009, évolue désormais en CFA 2. Un tirage qui satisfait moyennement Gilbert Guérin, président du l'US Avranches : "Dans le groupe où l'on était, éviter Brest et Le Havre est déjà une très bonne chose. Il n'y a pas de derby non plus face à Granville... Après, on avait aussi La Guerche, le petit poucet, et prendre cette équipe m'aurait convenu !". Face à cette équipe vannetaise, ancien pensionnaire de Ligue 2, "de retour sur le devant de la scène", le président attend un résultat : "On est un club de National, on doit donc faire parler la hiérarchie. Mais si l'on n'est pas sérieux, on subira ce que beaucoup d'équipe de notre niveau ont subit lors du dernier tour à savoir, être en difficulté et parfois perdre. Tout cela se jouera dans la première demi-heure, il va falloir leur mettre la pression et se faciliter le match".

Amateur des épopées en coupe, Quevilly (Seine-Maritime), qui évolue également en National, ira à Ernée en Mayenne, formation de DHR. Les Mayennais ont éliminé une équipe de DH au dernier tour, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), aux tirs au but.

"S'ouvrir la porte de grands matches"

Granville (Manche) équipe de CFA, jouera les Bretons de La Montagnarde à Inzinzac-Lochrist (Morbihan), formation de DH. Johan Gallon, l'entraîneur des Maritimes, reconnaît qu'il s'agit d'un bon tirage sur le papier. "Il va bien sûr, falloir se qualifier mais on aurait clairement pu tomber pire, compte tenu du groupe dans lequel on était placés avec 3 Ligue 2." La Montagnarde, est une habituée des coupes de France avec plusieurs qualifications en 32e, 16e et même 8e de finale en 2002 face à Monaco. "Cela ne sera pas facile chez eux mais c'est un tirage qui nous permet de penser atteindre les 32e de finale. En étant sérieux au maximum, on s'ouvrira, comme l'an passé, la porte des très grands matchs. On n'a jamais calculé en Coupe, on ne calculera pas non plus, là bas. J'ai dit à mes joueurs que si l'on doit sortir de cette coupe, ce sera face à une équipe hiérarchiquement supérieure. On va donc à nouveau croquer dedans".

Match plus compliqué, enfin, pour Alençon (Orne), en DH, qui recevra Drancy (Seine-Saint-Denis), équipe de CFA qui s'est facilement qualifiée face à une formation de PH au tour précédent. Contrairement aux autres les Ornais auront le privilège de jouer à la maison.

Propos recueillis par Sylvain Letouzé

