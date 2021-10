Amical/France-Côte d'Ivoire: boucler la boucle en beauté

Même si la rencontre face aux champions d'Afrique est dénuée d'enjeu, elle revêt une dimension symbolique particulière pour les Bleus. Il serait fâcheux d'écorner le bilan remarquable des derniers mois, dont l'unique accroc est cette maudite finale du Championnat d'Europe perdue contre le Portugal de Cristiano Ronaldo (1-0 a.p.). Redevenue une nation qui compte sur la planète football (7e au classement Fifa) et de nouveau réconciliée avec ses supporteurs après une longue période de désamour, la France se verrait bien étirer encore un peu plus longtemps cette douce euphorie avant de reprendre le fil de sa campagne qualificative pour le Mondial-2018, le 25 mars au Luxembourg.

Le démarrage quasi sans-faute des troupes de Didier Deschamps sur la route de la Russie (1re place du groupe A, 3 victoires, 1 nul) démontre que l'héritage de l'Euro reste intact et que quelque chose a bel et bien changé chez les Bleus depuis le fol été 2016. Le voyage à Lens est justement l'occasion de partager cet état de grâce avec les fans en province et de communier avec le public dans un contexte apaisé, sans la pression ni le stress d'un match officiel.

"On a réussi un bel Euro, c'est une année avec pas mal de victoires au compteur et un groupe qui a beaucoup progressé, qui a pris en maturité. C'est une très belle année, il ne manquait pas grand chose pour qu'elle soit vraiment magnifique. On a envie de finir sur une note positive", a ainsi déclaré lundi le défenseur Raphaël Varane, qui portera le brassard de capitaine en l'absence du gardien Hugo Lloris, remplacé par Steve Mandanda.

Titiller les titulaires

"C'est le dernier match de l'année. Il ne faut pas le négliger. Je ne vous cache pas que le plus important était le match contre la Suède (victoire 2-1 vendredi, ndlr) parce qu'il y avait des points à gagner pour la qualification au Mondial mais on fera tout pour gagner ce match. En face, c'est le champion d'Afrique. Les équipes africaines, quand elles jouent la France, elles sont motivées. Cette équipe a de la qualité, avec de la puissance, de la vitesse. On aura un bel adversaire face à nous", a de son côté estimé Didier Deschamps.

Les spectateurs de Bollaert devront toutefois s'y faire: ils ne devraient pas apercevoir tous les titulaires habituels au coup d'envoi. Après avoir mobilisé ses cadres depuis septembre pour les rencontres qui comptent, Deschamps devrait profiter de cet amical de fin d'année pour offrir du temps de jeu à ses remplaçants.

Ce ne sera pas tout à fait une équipe B mais elle y ressemblera tout de même beaucoup avec pas moins de 7 changements et les premières titularisations des jeunes Ousmane Dembele (19 ans) et Adrien Rabiot (21 ans).

Il manquera aussi du monde chez les Ivoiriens (Gervinho, Bailly, Seri), orphelins de l'emblématique Yaya Touré, retraité international, mais les Eléphants ont une CAN à préparer (14 janvier-5 février au Gabon) et ils ne prendront certainement pas ce duel avec les vice-champions d'Europe à la légère.

Les réservistes français lancés dans le bain à Bollaert devront avoir le même état d'esprit. Deschamps n'est pas du genre à accepter le moindre relâchement, même pour un amical, et attend que les doublures viennent titiller les joueurs déjà installés.

Enjeux pour Gameiro et Digne

Kevin Gameiro aura ainsi une nouvelle opportunité d'asseoir sa légitimité au sein du groupe. Auteur d'un doublé le mois dernier face à la Bulgarie (4-1) et coéquipier d'Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid, l'ancien joueur du PSG a prouvé qu'il était compatible avec la star française, condition sine qua non aujourd'hui pour prétendre à une place en attaque chez les Bleus.

"Grizou", touché au pied gauche, est rentré en Espagne mais pour Gameiro, il s'agit de venir menacer Olivier Giroud, en difficulté à Arsenal et frustré contre la Suède, pour le poste d'avant-centre N.1.

Il sera également intéressant de voir comment se comporte Lucas Digne. En rappelant le vétéran Patrice Evra (35 ans) après la blessure de Layvin Kurzawa, Deschamps a signifié le peu de crédit qu'il accordait à l'arrière gauche du FC Barcelone. Digne sera donc très surveillé: raison de plus pour ne pas galvauder cet ultime rendez-vous de l'année.

