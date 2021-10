France: entre dynamique de l'Euro et souvenir des attentats

Ce match contre la Suède, qualificatif pour le Mondial-2018, avant une rencontre amicale lundi prochain à Lens contre la Côte d'Ivoire, sera forcément placé sous le signe du souvenir des 130 morts des attentats du 13 novembre dernier à Paris et aux abords du Stade de France à Saint-Denis.

La Fédération française de football souhaite faire observer une minute de silence avant le coup d'envoi en hommage aux victimes, a-t-on appris de source proche du dossier, confirmant une information de RTL.

"Le temps passe mais on ne peut pas oublier cet atroce moment qu'on a vécu ensemble, a déclaré Didier Deschamps en dévoilant sa liste de joueurs jeudi dernier. Même si sur le moment on n'était pas au courant de ce qui se passait (autour du Stade de France), l'après-match et les jours suivants, jusqu'au match à Wembley (amical contre l'Angleterre quelques jours plus tard), émotionnellement, c'était quelque chose de très fort".

Sur un plan strictement sportif, il y a une dynamique à préserver. L'euphorie du Championnat d'Europe n'est pas encore retombée pour les Bleus dont la seule défaite des douze derniers mois a été subie le 10 juillet au Stade de France en finale de l'Euro face au Portugal (1-0 a.p.).

Evra revient

En tête du groupe A, à égalité avec les Suédois, sur la route de la Coupe du monde 2018 après deux victoires et un nul, la bande à Deschamps continue de surfer sur cette spirale positive et aura à coeur de maintenir cet état de grâce devant son public.

Des deux rendez-vous proposés durant ce stage, celui de vendredi au SDF contre la Suède sera le plus crucial à négocier. Un succès permettrait aux Français d'occuper seuls la première place de leur poule et de basculer en 2017 avec un capital confiance au plus haut. La route vers la Russie serait ainsi de plus en plus dégagée pour les Bleus.

Pour ce match, il n'y a pas de raison que Didier Deschamps remanie de fond en comble un onze qui lui a donné entière satisfaction en octobre face à la Bulgarie (4-1) et aux Pays-Bas (1-0).

Mais il y a quand même deux interrogations. La première concerne l'identité de l'avant-centre, le retour de blessure d'Olivier Giroud menaçant Kevin Gameiro, qui avait fait la paire en attaque avec Antoine Griezmann en son absence.

La seconde tient au forfait sur blessure (pubalgie) de Layvin Kurzawa au poste de latéral gauche. Patrice Evra, qui n'avait plus été appelé depuis l'Euro, a été convoqué lundi. Le défenseur de la Juventus, 35 ans, sera-t-il préféré à Lucas Digne et ses 23 ans ?

Pogba gonflé à bloc

Le retour de "Tonton Pat", leader charismatique du vestiaire bleu, va en tout cas encore un peu plus cimenter l'équipe avant la venue des Suédois.

Outre Evra, le sélectionneur a eu son lot habituel de forfait et de frayeur pour ce dernier rassemblement de l'année civile. Dimanche soir, le gardien N.3 Alphonse Areola, victime d'une entorse de la cheville, a ainsi cédé sa place dans le groupe à Benoît Costil.

Plus de peur que de mal en revanche pour Paul Pogba, sorti en boitant jeudi en Europa League avec Manchester United. Le milieu de terrain, auteur du but salvateur aux Pays-Bas le 10 octobre, est en grande forme et vient de signer un but magnifique avec les Red Devils, dimanche contre Swansea (3-1). Une bonne nouvelle pour le joueur le plus cher du monde, aux prestations mitigées depuis son arrivée à Manchester, et pour Didier Deschamps qui récupère un Pogba au moral gonflé à bloc pour affronter les Suédois.

Viendra ensuite le temps de faire peut-être tourner l'équipe pour un match sans aucun enjeu contre les Ivoiriens, le 15 novembre à Lens.

Liste des 23 pour les matches de novembre :

Gardiens: Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Crystal Palace/ENG)

Défenseurs: Sébastien Corchia (Lille), Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Patrice Evra (Juventus Turin/ITA), Adil Rami (Séville/ESP), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Paris SG), Dimitri Payet (West Ham/ENG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG)

Attaquants: Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Nabil Fekir (Lyon), Kévin Gameiro (Atletico Madrid/ESP), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP)

