France: Kurzawa forfait, Evra convoqué

Kurzawa s'est "présenté ce lundi matin au rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine", mais l'encadrement médical des Bleus a établi "un problème de pubalgie", et "le joueur a été remis à disposition de son club", le Paris SG, précise-t-on de même source. Les Bleus reçoivent la Suède en qualifications pour le Mondial-2018, vendredi au Stade de France, puis la Côte d'Ivoire en match amical, le 15 novembre à Lens.

Le retour de "Pat" Evra est une petite surprise, puisque jusqu'ici, le sélectionneur Didier Deschamps semblait tourner la page d'un joueur de 35 ans et préparer la relève pour la Coupe du monde en Russie en 2018 avec Kurzawa (24 ans) et Lucas Digne (25 ans, Barcelone).

Le sélectionneur a donc préféré appeler Evra plutôt que de faire confiance au poste de défenseur gauche à Benjamin Mendy (Monaco).

Deschamps disait ainsi le 25 août en dévoilant sa première liste post-Euro: "Je dois me projeter sur une Coupe du monde qui a lieu dans deux ans. Patrice a son âge, que vous savez, à lui de maintenir le niveau qu'il a maintenant mais ça me semblait important de donner du temps de jeu, des responsabilités à des joueurs plus jeunes pour leur permettre de s'aguerrir, de franchir des paliers".

Le 3 octobre, Deschamps déclarait au sujet du rôle de leader qu'avait Evra dans les vestiaires: "+Pat+ a une forte personnalité qui était très appréciée au sein du groupe, il ne laisse pas un vide, mais il prenait de la place. Aux autres de prendre le relais."

Le match contre la Suède au Stade de France a lieu presqu'un an jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015 qui avaient fait 130 morts. Le Stade de France était une des cibles. Et c'est d'ailleurs Evra qui avait le ballon, sur les images télé, quand la première détonation autour du stade a retenti ce jour là.

Liste des 23 pour les matches de novembre :

Gardiens: Benoît Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Crystal Palace/ENG)

Défenseurs: Sébastien Corchia (Lille), Lucas Digne (FC Barcelone/ESP), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Patrice Evra (Juventus Turin/ITA), Adil Rami (Séville/ESP), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (Barcelone/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP)

Milieux: N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Blaise Matuidi (Paris SG), Dimitri Payet (West Ham/ENG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Paris SG), Moussa Sissoko (Tottenham/ENG)

Attaquants: Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Ousmane Dembélé (Dortmund/GER), Nabil Fekir (Lyon), Kévin Gameiro (Atletico Madrid/ESP), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP)

