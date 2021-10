Florent Manaudou plonge dans le grand bain du hand

"C'est un projet très simple, je veux juste reprendre du plaisir dans un sport que j'ai quitté trop tôt, tout donner et jouer au meilleur niveau que je puisse atteindre", a dit le médaillé d'or de Londres-2012 sur 50 m, lors d'une conférence de presse dans un hôtel près d'Aix devant 35 journalistes accrédités.

"Je veux juste jouer, quand on sort de deux olympiades on a envie de prendre le sport autrement, je serai très exigeant envers moi-même mais je n'ai pas d'objectif précis", a ajouté Manaudou, 26 ans, éludant les questions sur son espoir de devenir un jour handballeur professionnel.

"Je fais une pause dans un premier temps, qui pourrait devenir une reconversion, on verra", a-t-il dit.

Après avoir officiellement reçu son maillot floqué à son nom et marqué du N.50, en clin d'oeil au 50 m, il a ensuite lancé son 1,99 m et ses 99 kg dans son premier entraînement complet - après deux bouts d'entraînements - avec la réserve du Pays d'Aix Université Club (PAUC), qui évolue en National 2 (4e division).

"On voit trop où je vais shooter"

Dans le gymnase du Val de l'Arc, où joue le PAUC, Manaudou, maillot et short noirs et baskets rouges, a participé aux exercices. Aidé des consignes de ses jeunes coéquipiers, il a montré une belle puissance au tir, malgré un manque de précision prévisible, sous les "C'est pas grave, c'est pas grave" de Mirza Saric, l'entraîneur de l'équipe réserve.

La star a jugé son entraînement "cool", mais "fatiguant, je n'avais pas fait de sport depuis trois mois". Il veut travailler son tir, "on voit beaucoup trop où je vais shooter", a-t-il admis.

"Il a le bras encore rigide, parce que la natation c'est tout droit", a expliqué le gardien Loïc Gschwind, 18 ans.

Mais le jeune homme, impressionné par le champion ("Il a tout gagné, c'est Manaudou quand même!", dit-il), pense qu'avec "du travail, il va tout défoncer".

Dans un premier temps, Manaudou va devoir suivre "un gros travail physique pour renforcer les membres inférieurs", a expliqué Saric, qui a réservé un exercice en appuis sur des coussins d'air à son nouveau joueur.

Un retard tactique "énorme"

"Je n'ai pas l'habitude de courir, de prendre les coups, de faire des changements de direction", a détaillé Manaudou.

"En janvier on pourra commencer à travailler sur des oppositions et du handball, on fera le bilan en juin sur sa progression et son potentiel", a dit l'entraîneur de l'équipe principale, Jérôme Fernandez.

Tactiquement, le champion de natation "a un retard énorme", a ajouté Fernandez. Atteindre le niveau professionnel "va dépendre de sa capacité d'apprentissage, s'il est capable d'assimiler les choses, s'il écoute bien les consignes, s'il est à l'aise dans le jeu, en 18-24 mois il peut avoir les fondamentaux pour jouer (régulièrement) avec la réserve et commencer à s'entraîner avec l'équipe professionnelle."

Si le président du PAUC, Christian Salomez, apprécie "le coup de projecteur, votre présence prouve que c'est bon pour la +comm'+ du club, on ne le cache pas", a-t-il dit, Manaudou n'est pas impatient.

"Je ne veux pas faire un match sans être prêt, a-t-il lancé. Si c'est pour me faire les croisés au bout de deux semaines, ce n'est pas la peine, si ça prend six mois, ça prendra six mois. Je vis au jour le jour, et si la natation me manque, je reviendrai."

