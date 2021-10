Vos sorties club ce samedi 19 novembre en Normandie

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye c'est la Pics Party avec un photographe pro. Stand et montage photo et vidéo avec impression sur place. Ambiance généraliste actuelle avec Benoît aux platines de la grande salle. Génération 80 et 90 avec Sylvain aux manettes de la seconde salle.

A l'Agrion au Moulin de Ver c'est la soirée Keep Calm Anonymous avec entrée offerte avant 23h30.

Au Koncept à Lessay c'est la Hoverboard Party avec votre hoverboard à gagner dans le courant de la soirée.

CALVADOS

Au Tiffany à Vire c'est soirée célibataire avec distribution de bracelets à l'entrée.

Au DH Club à Subles c'est la soirée Anges et Démons.

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne.

Au Bayokos à Alençon c'est la seconde soirée BPMroom pour une nuit centrée sur la Culture Hip-Hop avec Graph, dessin, danse, rap... tout y est.

Francky Vincent est en showcase au Why Not à Flers.