L'Agenda en Normandie : jeudi 17 novembre

MANCHE

Samedi dès 18h rendez-vous à l'Espace Culturel des Pieux pour découvrir le magicien des couleurs. Mis en scène et interprété par Manon Zerna-Delépine de la compagnie le Rhino L’a Vu, ce spectacle est inspiré du livre d’Arnold Lobel.Un conte sur la peinture qui raconte comment les trois couleurs primaires furent à la base de toutes les autres. Ce grand classique de la littérature jeunesse est aussi une invitation à la tolérance et à la diversité. C'est pour les enfants à partir de 4 ans.

L'Association Coten'Coeur vous propose d'assister au spectacle musical les Embarqués au profit du service de néonatologie du Centre Hospitalier Public du Cotentin. C'est au théâtre des miroirs où durant 2h30 vous verrez des chanteurs et musiciens mené par Bruno Morissetti, des danseurs et comédiens vous emmèneront à Paris, en Amérique ou encore en Angleterre... une véritable invitation au voyage tout en émotions.

CALVADOS

Demain c'est Jazz dans les Près à Sain Gabriel Brecy. Un évènement "Au fil de l'Oh!" d'Orival Authentique et explosif ou on retrouve, Lonj, chanteur guitariste, habitué du Mississipi où il a croisé les plus grands du Blues. Il sera accompagné par un trio harmonica, batterie, percu. Comptez entre 6 et 8 euros l'entrée. Plus d'infos sur : fcb.varembert.com.

Chantal Goya revient avec un nouveau spectacle "Les aventures fantastiques de Marie-Rose", écrit et mis en scène par Jean-Jacques Debout. Une aventure passionnante qui emmènera dans le Vieux Paris les petits et grands enfants à bord de la mythique voiture "Trèfle" jaune de Bécassine. Grâce à un ballon magique qui les fait s'envoler dans les airs, le voyage se poursuit vers l'Ile au Rocher Enchanté, où un mystérieux sorcier marabout sème la terreur. C'est à voir au Zénith de Caen ce dimanche à 15h. Infos et resa sur zenith-caen.fr.

ORNE

Jazz en Ouche, le festival nomade qui se déroule chaque année la dernière semaine de novembre à l'Aigle continue jusqu'à dimanche. Ce soir retrouvez Hugh Coltman au gymnase de Rugles à 20h30. Demain soir c'est Richard Galiano et Sylvain Luc à la salle Doraimi à Rai à 20h30. Plus d'infos sur ville-laigle.fr.

Tout au long du mois de décembre, la Ville d’Alençon va proposer six concerts en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), Les Amis de la Musique et la Schola de l’Orne. La billetterie des concerts de Noël ouvre ce samedi. Les billets seront en vente à l’Office de tourisme et sur place le jour du concert. Le tarif est de 2 € par concert, dans la limite de 5 places par famille pour chaque concert. Les infos sur ville-alencon.fr.