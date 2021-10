festival. En Normandie, le festival Les Boréales fête ses 25 ans

Du 17 au 27 novembre, les Normands ont rendez-vous avec leurs lointains ancêtres vikings : pour sa 25e année, le festival des Boréales a décidé de mettre à l'honneur deux pays, l'Estonie et la Finlande. Pour ce quart de siècle, les festivités s'étendront désormais aux 5 départements que compte la Normandie réunifiée.

Cultures croisées

Parmi les nombreux et hétéroclites rendez-vous des Boréales, voici un (trop) court aperçu des premières manifestations : jeudi 17 novembre à la Maison de l'étudiant, l'artiste islandaise Sóley présentera son univers indie-folk et mélancolique (Maison de l'étudiant de Caen, 20h. De 5 à 7€).

L'ouverture officielle aura lieu le vendredi 18 novembre avec l'inauguration à 18h de deux expositions à l'Abbaye aux Dames: "Size doesn't matter" présente le design estonien tandis que "Setomaa, un royaume sur le fil" retrace photographiquement l'identité des communautés de Setomaa, espace situé entre l'Estonie et la Russie. L'inauguration sera suive d'un temps gastronomique estonien et du concert en plein air de Noëp, jeune prodige de l'électro-pop venu de Tallinn. (Abbaye aux Dames. Entrée libre, réservation impérative pour le temps gastronomique et le pour le concert sur www.evenements.normandie.fr/les-boreales)

Le concert d'ouverture, intitulé "Baltic now", aura lieu au Cargö où vous retrouverez Noëp aux côtés du DJ Sander Mölder et du rappeur finnois Noah Kin (Le Cargö, 20h30. Entrée libre).

Côté scène, vous avez rendez-vous avec la troupe suédoise de Cirkus Cirkör et leur nouveau spectacle "Limits" au Théâtre de Caen (Du 18 au 23 novembre, de 8 à 26€). Sur les planches, "Cendre" mêle direction d'acteur et de marionnettes (Du 23 au 24 novembre à la Comédie de Caen, de 5 à 25€).

Côté cinéma, embarquez pour le grand nord au Lux : mercredi 23 novembre, c'est en effet l'avant-première du nouveau film de Sébastien Betbeder "Voyage au Groenland" en présence du réalisateur (Mercredi 23 novembre à 20h45 au Lux. Tarifs habituels).

Un voyage en Estonie à gagner

Devenu très rapidement un incontournable, le weekend littéraire des Boréales se déploie autour de l'Estonie avec plusieurs débats comme "Estonie : hier, aujourd'hui et demain" (Samedi 19 novembre à 14h à l'Auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen. Entrée libre) ou encore "Estonie, une littérature multilingue" (Samedi 19 novembre à 16h30 à l'Auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen. Entrée libre).

L'Islande des auteurs sera également célébrée avec une rencontre avec le maître du polar Arnaldur Indridason, Samedi 19 novembre à 20h30 à l'Auditorium du musée des Beaux-Arts de Caen. Entrée libre sur réservation.

N'oubliez pas de venir faire un tour au QG des Boréales à l'église du Vieux-Saint-Sauveur, ouvert tous les jours de 14 à 19h. Vous pourrez tenter d'y gagner un voyage en Estonie pour deux personnes !

Les Boréales, du 17 au 27 novembre. QG des Boréales à l'église du Vieux-Saint-Sauveur, place Saint-Sauveur, de 14 à 19h tous les jours. Programme, tarifs et infos pratiques sur www.lesboreales.com

