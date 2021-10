Alençon. Alençon : une foule de fans pour le premier coffret DVD du "Monde à l'envers"

Jenny et Valentin, deux jeunes youtubers alençonnais, ont été confrontés à la réalité de leur incroyable succès, ce vendredi 11 novembre 2016. Les deux youtubers se sont connus en option " théâtre " à leur lycée et ils expliquent produire des vidéos pour s'amuser. Certaines de leurs productions ont été vues près de quatre millions et demi de fois sur leur chaîne: "Le monde à l'envers".

Leurs vidéos vendues en DVD

Alors que plus de 300.000 personnes les suivent quotidiennement sur leur chaîne " Le monde à l'envers ", 4000 coffrets de trois DVD " Best of collector " de leurs parodies viennent d'être mis sur le marché, disponibles partout en France, dans les magasins Leclerc, les Fnac, les magasins " Furets du Nord ", et chez Cultura.

Dédicaces

Ce vendredi 11 novembre, c'était la rupture de stock, lors d'une séance de dédicaces dans une grande surface près d'Alençon.

Jenny et Valentin ont été littéralement submergés par des dizaines et des dizaines de fans, ce qui ne leur a fait ni prendre la grosse tête, ni perdre leur humour:

Les très nombreux fans étaient ravis de pouvoir rencontrer leurs idoles " en vrai ":

Pour la suite de leurs aventures, Jenny et Valentin gardent la tête froide:

Prochaine dédicace: samedi 19 novembre 2016, au magasin " Furet du Nord ", à Paris Charles de Gaulle.

