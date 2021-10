Mondial-2018: la France et l'Allemagne comme des chefs

La France et l'Allemagne, respectivement finaliste de l'Euro-2016 et championne du monde, ont fait un pas vers le Mondial-2018 en confortant leur place de leader, vainqueurs respectifs, vendredi, de la Suède 2-1 et de Saint-Marin 8-0.