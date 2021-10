Rouen. Coup de filet dans un réseau de vol de voitures près de Rouen

Les policiers de Rouen (Seine-Maritime) viennent de réaliser une série d'arrestations mercredi 9 novembre 2016 près de Rouen. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à un réseau de vols de voitures par home-jacking.

Deux anciennes arrestations mettent la police sur la voie

Ce sont deux interpellations plus anciennes, la première le 17 septembre 2016, la seconde le 26 septembre 2016, qui ont mis les enquêteurs sur la piste. Les deux jeunes hommes en question, déjà connus des services de police pour des faits similaires, ont fait l'objet d'une surveillance accrue, à la fois à leur domicile au Petit-Quevilly, et via leur téléphone.

En suivant leur trajet via la géolocalisation des smartphones des intéressés, la police a réussi à remonter jusqu'à quatre autres voitures volées, qui empruntaient visiblement toutes le même itinéraire.

Du cannabis et 5 000 euros en espèce

Un itinéraire qui conduit notamment les policiers dans un premier domicile à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), où ils retrouvent deux télés et des jeux vidéos volés. Chez sa voisine et visiblement complice, ils mettent la main sur 300 grammes d'herbe, 150 grammes de résines de cannabis et 5 000 euros en espèce.

Placé en garde à vue, l'un des premiers suspects avait déjà reconnu son implication dans cinq home-jackings. L'enquête, menée conjointement par la brigade de répression de la délinquance automobile, de la brigade de la répression des cambriolages et désormais de la brigade des stupéfiants, porterait sur une dizaine de home-jackings.

