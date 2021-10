Concert exceptionnel ce samedi 19 novembre 2016 à l'EFCM de Canteleu (Seine-Maritime). L'Américaine Leyla McCalla s'y produit dans le cadre du festival Chant d'Elles.

Multi-instrumentiste qui marie les styles

Quand Leyla McCalla joue, c'est d'abord la simplicité du ton de sa voix qui va droit au coeur. Si la multi-instrumentiste passe avec aisance du banjo au violoncelle et à la guitare, elle s'amuse aussi bien des frontières des genres et marie musique cajun et haïtienne, rythmes folks et accents blues faisant hommage à ses racines tout en bousculant la tradition.

Une musique qui transcende les cultures

Fruit d'une recherche intellectuelle, tantôt inspirée par les écrits du poète Langston Hughes ou de l'ethnomusicologue Gage Averill, sa musique, loin d'être élitiste, s'adresse pourtant avant tout aux sens, transcendant toutes les cultures. C'est sans fioriture que Leyla McCalla se livre, avec authenticité.

Aux arrangements épurés des mélodies du folklore traditionnel s'ajoute la modestie de son timbre: Leyla ne cherche pas à séduire mais elle se fait plaisir et cela se ressent. Chaque morceau ravit et transporte: on ne se lasse pas de l'écoute de ses deux albums et on en redemande.

Pratique. Samedi 19 novembre à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13€. Tél. 02 35 36 95 80

A LIRE AUSSI.

Chanter au Bataclan pour panser les blessures un an après