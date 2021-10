L'Agenda en Normandie : mercredi 16 novembre

MANCHE

Dans le cadre du Mois du film documentaire, le parc des marais diffuse gratuitement le film "Au rythme du parc" ce vendredi au cinéma "Le Cotentin" à Pirou. Un film de Aude Moreau-Gobard, Marie Daniel et Fabien Mazzocco. La séance sera suivie d'un temps d'échange entre l'animateur et la salle, c'est gratuit.

L'amicale du personnel communal et intercommunal de Saint-Sauveur-le-Vicomte organise sa bourse aux jouets ce samedi de 9h30 à 17h. Venez les déposer, ils les vendent. Dépôt des jouets directement à la salle des fêtes de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Découvrez le premier spectacle de cirque 2.0 à la Brèche à Cherbourg avec Machine, qui réunit 3 interprètes : une danseuse sur corde, un acrobate aérien et un manipulateur d’objets pour s’interroger sur notre rapport à la technologie. C'est jeudi et vendredi à partir de 10 ans, comptez entre 9 et 16 euros.

CALVADOS

Les professionnels de santé de la maternité du CHU de Caen organisent la 5ème édition du « Forum Naissance » demain de 10h à 16h, dans le hall d’accueil du Bâtiment Sud. Accès libre sans inscription, dans la limite des places disponibles. Stands d’information, de 10h à 16h sur votre suivi de grossesse, votre accouchement ou encore vos droits à la CAF, la CPAM, l'Etat Civil ou encore la Mairie de Caen.

Laurent Gerra présente son nouveau spectacle dans la grande tradition du music-hall, accompagné par l'orchestre de Frédéric Manoukian. Il parodie les chansons de Michel Sardou, Enrico Macias, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ou encore Jacques Dutronc, et rend hommage à ses idoles disparues. Retrouvez-le sur la scène du Zénith de Caen ce samedi à partir de 20h, les infos sur zenith-caen.fr.

ORNE

Demain, Norman, de « Norman fait des vidéos » arrive sur scène avec son tout premier one-man show. Grâce à la proximité que lui offre la scène, ce premier spectacle est aussi l’occasion pour Norman de se montrer encore plus intime que dans ses vidéos, et d’aborder des sujets totalement inédits, dans un échange direct avec le public. Il est au Parc Anova d'Alençon ce jeudi, vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

Cette semaine c'est le festival de films documentaires "Alimenterre, des solutions pour nourrir la planète" à Vimoutiers. Assistez à la projection du film "La guerre des graines" suivie d'un débat. Rendez-vous à La Médiathèque du Pays du camembert à Vimoutiers, à partir de 20h.