La décision est définitive : contrairement à ce qui avait été envisagé par le Conseil régional de Normandie fin octobre 2016, l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Vire (Calvados) sera maintenu. La bonne nouvelle était attendue par les étudiants de cette école qui sont restés mobilisés ces derniers jours.

Une direction, deux centre de formation

"Pour convaincre le Conseil régional de Normandie de maintenir l'IFSI de Vire, nous avons eu un dialogue très constructif pour aboutir à un projet commun avec l'IFSI de Flers, celui d'avoir une seule structure administrative, pour deux établissements", explique ainsi Marc Andreu-Sabater, maire de la ville phare du bocage. Lors de cette annonce, le conseiller régional David Margueritte, vice-président en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a rappelé que 122 postes de formation à l'échelle de la Normandie disparaîtront bien à la rentrée prochaine.

Vire. La formation en soins infirmiers finalement maintenue à Vire Impossible de lire le son.

Jocelyne Louvet, actuelle directrice de l'IFSI-IFAS (Aide soignant) de Vire, dirigera à l'avenir les deux pôles de formation de Vire et de Flers. Avec ses collaborateurs, elle devra ces prochains moins définir la répartition du nombre de postes entre les deux sites, en incluant les diminutions prévues par le Conseil régional et réclamées par l'État. "Sur les 107 postes de formation au total, entre Vire et Flers, nous devrions en perdre une dizaine", estime Marc Andreu-Sabater.

A LIRE AUSSI.

Normandie : plusieurs écoles d'infirmières supprimées

Infirmiers et aide-soignants dénoncent les cadences infernales