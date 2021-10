Un nouveau duo qui fait du bien aux oreilles : Stevie Wonder & Ariana Grande

Voici une première chanson extraite de la Bande Originale du film d'animation "Tous en Scène", sur les toiles françaises le 25 janvier prochain, et c'est Stevie Wonder et Ariana Grande qui s'y collent !



Nous l'avons vu cet été : Les bandes annonces très soignées deviennent monnaie courante. Justin Timberlake avec "Can't Stop The Feeling" a résonné près d'une demi-année sur les ondes du monde entier. Un triomphe que connaitra peut-être cette nouvelle B.O. qui unit deux énormes stars aux Etats-Unis.



Le dessin animé raconte l'histoire d'une ville peuplée d'animaux, où tous les habitants participent à un casting pour jouer dans la comédie musicale locale. "Tous en scène" contiendra également des reprises de Shake It Off, Call Me Maybe, Hallelujah ou encore Golden Slumbers. Les doublages français seront réalisé par Patrick Bruel, Laurent Gerra, Jenifer ou encore Sacha Perez (The Voice).



Steevie Wonder, et Ariana Grande, ensemble ça donne ça :