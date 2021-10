Saint-Lô. Rendez-Vous Soniques : découverte à Saint-Lô en 2015, Jain revient star en 2016

Elle avait quitté Saint-Lô (Manche) en "révélation" lors de son passage au Normandy en première partie de Coeur de Pirate, le 11 novembre 2015. Jain est revenue en star absolue de la musique française, mardi 8 novembre 2016.

Cette fois, le public était là pour elle, au Rendez-Vous Soniques. Et cela s'est vu dès les premières minutes de son concert, dans une salle Beaufils comble et acquise avant même les premières notes.

Toujours un grand plaisir de revenir jouer pour le public Lillois @Aeronef !!!

Direction St Lô pour les @RendezVousSoniq ????#zanaka pic.twitter.com/nGh5J2XU76 — JAIN (@Jainmusic) November 8, 2016

Un an après, rien à changer et pourtant tout est différent. Bien sûr, le col Claudine est toujours là, le looper aussi, et le décor est quasiment le même mais le jeune talent a laissé place à la valeur sûre. Jain est encore plus habitée par sa musique, elle a de l'assurance, elle joue avec son public et ce dernier lui rend bien, entonnant sans hésitation les mélodies du premier album de la chanteuse.

Vivement le deuxième opus, histoire qu'à l'avenir, ce délicieux moment dure un peu longtemps qu'une heure.

Pratique. Les Rendez-Vous Soniques se poursuivent à Saint-Lô jusqu'au 12 novembre 2016. Emission spéciale sur Tendance Ouest, en direct, ce mercredi 9 novembre 2016.

