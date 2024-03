Saint-Lô. Gagnez deux places pour le concert de DINOS au Normandy

Il connait déjà la Normandie pour être venu en concert au Festival Art Sonic en 2023. Avant de partir pour Marseille puis Annecy, DINOS proposera un live particulier à ses fans. En effet, ce concert sera NO PHOTOS, NO VIDEOS. A l'entrée de la salle, tous les téléphones seront verrouillés dans des pochettes Yondr qui seront ouvertes à la fin de l'événement.

En première partie, vous découvrirez la chanteuse TIMEA, artiste émergente, autrice, compositrice et interprète. Sa musique gravite autour de mélodies alternatives et électroniques. Imprégnés par le rap américain et le rock des années 2010, les morceaux de la jeune chanteuse deviennent hybrides au contact de ses multiples influences.

Pour tenter votre chance, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous (tirage au sort vendredi 15 mars à 10h) :

Retrouvez toute la programmation du Normandy à Saint-Lô sur lenormandy.net. Pas envie d'attendre ? Rendez-vous sur la billetterie du Normandy pour prendre vos places dès maintenant : Cliquez-ici !

Process Tour by DINOS - Dinos