Après 24 ans de scène, Sinsemilia, le groupe français de ska reggae qui avait connu un énorme succès en 2004 avec son single Tout le bonheur du monde n'a rien perdu de son esprit de révolte. Ils sont de retour sur scène au Théâtre Montdory de Barentin pour le Téléthon.

Un huitième album

Dans Un autre monde est possible, 8e opus du groupe Sinsemilia, on retrouve cette même verve, ce même besoin de dénoncer, cette même inquiétude permanente du poids des médias et des aberrations du système, ce même besoin de réveiller les conscience et ce même désir de placer l'humain au premier plan.

Mais si le constat est alarmant, si le regard qu'ils posent sur notre société est désillusionné, il n'en perce pas moins toujours un rayon d'espoir, un incoercible besoin de croire que les choses peuvent encore changer et dont les mélodies toujours entraînantes témoignent.

Sinsemilia conserve sa philosophie intacte, fustige Depardieu l'expatrié et honore L'abbé Pierre, défend la femme battue et la planète dans un nouvel opus tout en nuances, fidèle à son style et à ses idées.

Pratique. Vendredi 18 novembre à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarif 15€. Tél. 02 32 94 90 23

