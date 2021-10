Grand-Quevilly. EquiSeine au Parc Expo, le premier CSI 3* indoor de Normandie

Pour la première fois de son histoire, la 17e édition du concours de sauts d'obstacles organisée par Equi Seine va prendre place dans le Parc des Expositions de Rouen (Seine-Maritime) du jeudi 17 au dimanche 20 novembre 2016 et devient le premier CSI 3* Indoor de Normandie.

Un événement international

Comme pour chaque édition, Equi Seine constitue le rassemblement des meilleurs cavaliers de la Normandie mais bien plus encore puisque les grandes nations de l'équitation seront présentes : Belgique, Grande-Bretagne, Suisse, Italie, Espagne, Algérie, Maroc, Irlande, Nouvelle-Zelande, USA et bien d'autres…

Pour cette occasion, 300 chevaux et 150 cavaliers seront réunis pour des épreuves allant du CSI 1* au CSI 3* mais il y aura aussi des épreuves handisport, allant de 70cm à 110cm. Et bien sûr, le samedi soir, les cavaliers essayeront de battre le record de 2,23m (datant de 2013) de l'épreuve de puissance.

Un événement pour toute la famille

Equi Seine ne se veut pas qu'un concours mais surtout un endroit et un moment de rencontre pour tous. Le Parc Expo sera prêt pour accueillir 20 000 spectateurs et 50 exposants sur ces quatre jours. Pour le divertissement, l'organisation a tout prévu: des baptêmes de poneys, un concours de maréchalerie (avec des démonstrations tout le week-end) mais surtout le spectacle Ses chevaux en liberté de Jean-Francois Pignon, le vendredi et le samedi soir.?

Pratique. Du jeudi 17 au dimanche 20 novembre, au Parc Expo de Rouen, billetterie sur le site de l'évènement: http://www.equiseine.asso.fr onglet Billetterie

