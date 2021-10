Mobisto est le service de transport public destiné aux personnes à mobilité réduite de Caen la mer (Calvados). Depuis le 1er juillet 2016, c'est l'entreprise Luckystar qui se charge d'exploiter le réseau Mobisto.

L'arrivée de ce prestataire entraîne des nouveautés. La veille de trajets non récurrents, un SMS rappelle désormais à l'usager sa réservation. Quant aux conducteurs, ils disposent du numéro de l'usager afin de les prévenir en cas de retard.

Plus de véhicules le week-end

Le vendredi soir et le samedi soir, davantage de véhicules sont disponibles ainsi que les usagers puissent profiter de ces périodes propices aux moments festifs. Des kits conforts (parapluie, chargeur de téléphone…) ont également été installés dans les véhicules.

Enfin, depuis le mois de septembre, Mobisto possède un nouveau véhicule 100% électrique, qui permet de transporter quatre personnes plus une en fauteuil. Il vient s'ajouter aux dix véhicules déjà existants, adaptés pour réaliser ce type de déplacements.

Les transports s'effectuent sur l'ensemble du territoire de Caen la mer, à la demande et sur réservation préalable (de 7h à minuit, 7/7 jours sauf le 1er mai), au tarif d'1,50 euros par trajet (12,70 € les 10 tickets et abonnement mensuel de 41,70 € permettant jusqu'à 10 déplacements par semaine). Plus d'informations sur : www.mobisto.fr

