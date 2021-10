Une mère de famille reconnaît aux Assise de la Manche, avoir tué six de ses bébés à Valognes entre 1999 et 2007

Le procès d?une mère accusée d'avoir tué six de ses bébés à la naissance et caché leurs corps dans sa cave à Valognes dans la Manche entre 1999 et 2007, s'est ouvert hier, devant les assises de la Manche qui jugent ici une des plus graves affaires d'infanticides de ces 30 dernières années en France...

Céline Lesage, 38 ans mère d'un adolescent de 13 ans, à reconnu les faits hier, C?est son second compagnon qui avait découvert, par hasard, enfermés dans des sacs poubelle, les corps en décomposition des bébés dans la cave de l'immeuble où couple logeait.... Le verdict est attendu jeudi... Céline Lesage encourt la perpétuité, avec une période de sûreté de 18 ans.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire