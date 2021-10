Alençon. Le prix Goncourt imprimé à Lonrai, dans l'Orne

La Normandie porte peut-être chance aux lauréats du Goncourt. Après Boussole, de Mathias Enard en 2015, c'est au tour de Chanson Douce, de Leïla Slimani de remporter le prestigieux prix littéraire, décerné le 3 novembre 2016. Leur point commun ? Ils ont tous les deux été imprimés par Normandie Roto Impression, société basée à Lonrai, près d'Alençon (Orne).

100.000 Goncourt à imprimer

"Parmi les quatre livres finalistes il ne restait qu'un titre que nous imprimons. Les rotatives étaient prêtes et nous avons attendu 13h pour connaître le lauréat" a raconté à Tendance Ouest Patrick Manteigueiro, directeur général. 100.000 exemplaires du roman vont être réimprimés, munis du bandeau rouge qui suscite bien souvent l'intérêt des lecteurs.

Le prix Femina et le prix Médicis décernés cette semaine sont aussi imprimés par Normandie Roto Impression. Au total, ce sont environ 200.000 livres qui sortent des rotatives à l'occasion de la remise des prix littéraires. "Ils sont importants, car sans ces prix le mois de novembre est l'un des plus faibles en terme d'activité".

Impression top secrète

Septembre et octobre, en revanche, ont été chargés pour Normandie Roto Impression qui a dû imprimer dans le plus grand secret le dernier Harry Potter et surtout Lettres à Anne, le recueil de lettres de François Mitterrand. "Gallimard est même venu sur place vérifier nos règles de sécurité".

140 personnes travaillent dans l'entreprise ornaise.

AUDIO - Patrick Manteigueiro, directeur général de Normandie Roto Impression, invité de Tendance Ouest ce vendredi 4 novembre 2016 :

