"Queen" dévoile une version inédite de leur titre cultissime "We Will Rock You"

Et la version de "We Will Rock You" DECHIRE !!!! Enregistrée le 28 octobre 1977, cette version est beaucoup plus nerveuse que l’originale, à la limite du style Punk, et ça claque !



Cette version, ils l'avaient toujours gardée pour eux, et jouée dans quelques un de leur concert, mais ne l'ont enregistrée qu'une seule fois en studio, en une prise... C'est celle-ci :



C'est la belle surprise que vient de réserver Queen à ses fans.



La sortie d'un coffret baptisé "Queen On Air" regroupera 24 pistes enregistrées entre 1973 et 1977 pour la radio BBC. Sortie le 4 novembre !



