Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 5 et 6 novembre

MANCHE

Samedi, la Soirée « folie des années 80 » est de retour au parc Expo de St-Lô. Venez revivre de 22h00 à 4h l'ambiance et le rythme des années 80 avec ALPHA MUSIC NEW ! Une soirée organisée par le rugby club st lois et le FC Trois Rivières. C'est parrainé par Label Cave à Agneaux, comptez 8 euros l'entrée.

Samedi, une soirée Cabaret est animée par Jean-Pierre SAINT au profit de Parentibus, à la salle polyvalente de Bricqueville la Blouette à partir de 20 heures. Au programme : chansons de Jean Pierre Saint, variété française ou encore le repertoire de Georges Brassens. Pour profiter de cette soirée en chansons, la participation à l'entrée est libre.La restauration se fait sur place au profit de l'association.

Le Secours Populaire Français organise une grande braderie, vêtements, bric à brac, mobilier, livres ou encore jouets et sa journée Portes Ouvertes ce samedi de 9h30 à 12h30 dans leurs locaux. Rendez-vous au 307 Rue du Plat Chemin à Querqueville. A partir de 10h, rencontre-débat sur les 80 ans des congés payés avec Julien Lauprête et l'écrivain Gilles Perrault.

Samedi et dimanche, LC Solutions Evènementielles organise le 1er salon du chocolat et ses gourmandises à la salle Marcel Hélie, rue de la Halle au blé à Coutances. Comptez 1€ par adulte, c'est gratuit pour les enfants.

Samedi et dimanche participez à des stages de danse : Bachata, Salsa et Rock pour tous niveaux avec l'Association Rêves en Scène en collaboration avec Cathy et Daniel AVENEL. Rendez-vous à la salle des Douits de Barneville-Carteret. Renseignements et réservation au 06.14.09.83.34.

L'Association Espace Rando organise Les marches du dimanche. Profitez d'un après-midi sportif à Quettreville-sur-Sienne ce dimanche avec un départ à 14h place de la Liberté à Saint-Pair et à 14h30 à l'Eglise de Quettreville-sur-Sienne.

CALVADOS

Pour sa deuxième édition, le FESTIVAL TERRE d'EAUX, en collaboration avec la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie propose un nouveau circuit touristique de 23 fauteuils, installés tout le long de la ballade maritime de Deauville et aux bords des points d'eau. Cette démarche créative et participative invite les promeneurs à la lecture et à la flânerie sur des sites offrant un panorama exceptionnel sur l'Estuaire et sur la Seine. Vous êtes invités à voter pour votre fauteuil préféré sur les réseaux sociaux.

Samedi c'est la Virée nocturne, une course d'orientation nocturne dans les rues de Vire.4 distances sont proposées 4,8,16 et 24 km pour une pratique familiale et sportive à la découverte des chemins et des ruelles de la ville de Vire. La particularité de cette épreuve est la présence d'une troupe de théâtre Les Hors Contrôle qui attendent les concurrents déguisés en viking sur des postes bien particuliers.

Du foot dimanche, Le stade Malherbe de Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 12ème journée du championnat de ligue 1. La rencontre se joue au Stade Michel d'Ornano à partir de 15h. Billetterie et renseignements sur smcaen.fr. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendanceouest et tendanceouest.com.

Participez à la 1ère édition du marché du terroir et de l'artisanat à Sainte Marguerite D'Elle ce dimanche. Rendez-vous à la salle des fêtes place de la mairie pour y retrouver de nombreux artisans et des produits de la région. L'entrée est gratuite de 9h à 18h avec restauration sur place. Pour exposer comptez 3 euros le metre et présentez-vous à partir de 7h du matin.

Profitez du premier dimanche de ce mois pour accéder à la culture gratuitement ! L'Espace Culturel Les Dominicaines, un ancien couvent datant du XVIe et XVIIe siècles, vous propose de découvrir son exposition temporaire : " Les estampes japonaises, du monde flottant à la modernité". C'est Place du Tribunal à Pont l'Evêque de 14h30 à 18h, c'est gratuit.

Dimanche toujours, rendez-vous sur l'hippodrome de Vire Normandie pour une nouvelle réunion hippique. Au programme : des courses de Trot et de plat dans l'après-midi. Comptez 3 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Toutes les infos au 02 31 68 14 50.

ORNE

Devenu en six années un événement majeur du paysage culturel alençonnais, le festival dédié aux musiques électroniques Electro Leo s’invite une nouvelle fois à La Luciole au travers de la dernière étape de son tremplin. Samedi 5 novembre rendez-vous de 21h à 1h à La Luciole rue de Bretagne à Alençon. C'est gratuit, plus d'infos sur laluciole.org.

A l'occasion de la sortie du premier album de Nine Millions Witches, "The Rapture" particpez à une grande soirée Aérolab #2 à l'ancienne école dans le bourg de Saint Hilaire sur Risle ce samedi à partir de 19h. Ca démarre avec un APÉROLAB mixé par DJ ERRSTAH, puis à 21h un concert de NINE MILLION WITCHES suivi, à 22h30 de DJ SOLEIL NOIR et DJ KÉZER. Plus d'infos sur tftlabel.com.

Samedi et dimanche, Nicolas Béatrix organise un stage de clown de théâtre pour adultes à l'entrepôt l'Art en Scène à Alençon. Un stage qui vous propose de trouver votre ridicule et d'en faire un ami qui amusera et émouvra. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement ou au 06 22 97 80 66.

Dimanche de 14h à 19h participez à un après-midi découverte de l’apiculture pour mieux connaître les techniques de récolte de miel, jouer à un grand quizz sur la vie des abeilles. Dégustation et vente sur place, l'entrée est libre et gratuite, rendez-vous à l'Abeille de Ri, les infos sur labeillederi.e-monsite.com.

Dimanche à l'écomusée du Perche de Saint Cyr la Rosière, le rendez-vous est pris autour du pressoir avec les ateliers sur le bocage, les ateliers de création et de dégustation qui raviront petits et grands. Au programme : brassage du cidre du prieuré au pressoir avec manège de chevaux percherons, démonstrations de métiers anciens. Assistez également au spectacle de Philippe Lipchittz, comédien, qui lit des extraits de son roman "quand pourtant le bonheur était là..." une histoire d'amour dans la campagne des années 1960. C'est de 10h30 à 17h30.