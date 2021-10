Sotteville-lès-Rouen. En Normandie, elle provoque un incendie en allumant sa cigarette

Tous les habitants du 13, rue Gabrielle Méret à Rouen (Seine-Maritime) ont dû être évacués samedi 29 octobre 2016 vers 8 heures du matin. En cause, un incendie qui s'est déclaré dans l'un des appartements du rez-de-chaussée.

Une cigarette trop près de l'alcool à brûler

Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement et aucun blessé n'a été déploré. L'appartement en cause a en revanche subi de sérieux dégâts et son locataire devra être relogé.

Il semblerait que l'amie de ce dernier soit à l'origine de l'accident. Celle-ci aurait allumé une cigarette en se tenant trop près d'une bouteille d'alcool à brûler, qui a alors pris feu.

