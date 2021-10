Manche : Le Centre Aquatique de Villedieu-les-Poêles fête ses 20 ans

Vendredi de 18h à 22h, top chrono 20 ans, un challenge festif en relais par équipe de 5. Samedi de 9h30 à 12h30, plongée, tir sur cible et jardin aquatique. Samedi de 14h à 19h, aquazumba, aquajogging, circuit training et jardin aquatique. Et dimanche, de 10h à 18h, structure gonflable, parcours aquatique et waterball.

Toutes les infos à retrouver sur www.centreaquatique-villedieu.fr

Ecoutez, Corinne Hortet, Directrice du Centre Aquatique de Villedieu-les-Poêles.