Sport ... en chambre

La neige va perturber beaucoup de rencontres qui étaient prévues ce week-end.



Le district de l?Orne de football a remis à une date ultérieure : toutes les rencontres de district (jeunes et seniors), prévues samedi et dimanche.



Plus généralement : TOUTES les compétitions en herbe de la Ligue de Basse-Normandie et de ses 3 Districts prévues vendredi, samedi et dimanche sont reportées.



La finale régionale du championnat de France de futsal, prévue de soir, est reportée.



En Rugby

La rencontre de Fédérale 2, L?Aigle / Gennevilliers est reportée.

