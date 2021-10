Egypte: le tourisme reste meurtri un an après le crash du Sinaï

Un an après le crash d'un avion russe dans le Sinaï, l'industrie touristique égyptienne est toujours au point mort, privant le pays de l'une de ses principales sources de revenus.

Dans sa boutique du bazar de Khan el-Khalili au Caire, Amgad el-Qasabgi surfe sur Facebook en attendant d'hypothétiques clients.

"Je n'ai rien d'autre à faire", explique le boutiquier, assis devant son étal dans une des petites allées du bazar, autrefois grouillant de touristes.

"Il n'y a pas de touristes étrangers. Et les dépenses des touristes égyptiens ne suffisent pas", déplore ce père de cinq enfants, sous les paillettes d'un costume de danse du ventre.

Seuls des familles égyptiennes et des étudiants flânent dans les ruelles étroites.

Le 31 octobre 2015, tout espoir de reprise du tourisme avait été éteint par le crash de l'avion de la compagnie russe Metrojet dans le Sinaï qui avait fait 224 morts.

Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué cet attentat, perpétré par l'explosion d'une bombe à bord quelques instants après son décollage de la station balnéaire de Charm el-Cheikh (nord-ouest).

Ce drame a donné le coup de grâce au tourisme, déjà moribond après les années de troubles politiques ayant suivi la destitution du président Hosni Moubarak en 2011.

En juin 2015, la police avait déjoué un attentat suicide près du temple de Karnak à Louxor, l'un des haut lieux du tourisme, alors que 600 touristes se trouvaient à l'intérieur. Trois mois après, huit Mexicains étaient tués par erreur par l'armée égyptienne dans le désert.

- Vols annulés -

Après le crash d'octobre 2015, la Russie a annulé ses vols vers l'Egypte et la Grande-Bretagne ses liaisons vers Charm-el-Cheikh. Or Russes et Britanniques représentaient à eux seuls 40% des touristes étrangers en Egypte, selon des chiffres officiels.

Parmi les rares étrangers croisés au Caire, Jason Shi est venu de Chine avec son patron pour affaires. Devant le musée égyptien, il assure ne pas vouloir "manquer l'opportunité de visiter les lieux célèbres comme les pyramides ou le vieux Caire".

"Notre diplomatie nous a avertis de ne pas visiter le Sinaï ou de ne pas sortir tard le soir dans les rues", explique-t-il toutefois.

Mais, regrette Abdel Rahman, un vendeur de lampes et d'objets en argent, "même les touristes qui viennent encore n'achètent rien".

Le tourisme a longtemps été l'une des principales sources de revenus du pays, apportant environ 20% des besoins en devises étrangères.

Face au déclin de la fréquentation, le gouvernement a évoqué différentes causes dont un "complot international" contre l'Egypte, comme l'a encore dit la semaine dernière à la presse le Premier ministre Sherif Ismaïl.

Le nombre de touristes a chuté de plus de la moitié à 6,3 millions en 2015, contre 15 millions en 2010. Les revenus du tourisme ont chuté de 15% à 6,2 milliards de dollars l'année dernière, selon les chiffres officiels.

Mais le gouvernement compte toujours attirer quelque 20 millions de touristes en 2020 et a pour cela annoncé en 2015 un plan basé sur une campagne de publicité vantant le retour à la stabilité du pays et sur une amélioration des sites touristiques.

Depuis que le président Abdel-Fattah al-Sissi a renversé son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi en 2013, les autorités mettent en avant le slogan "L'Egypte combat le terrorisme" sur plusieurs chaînes de télévision nationales.

Mais c'est une mauvaise idée pour attirer les touristes, selon Sherif Ibrahim, serveur dans un célèbre restaurant du bazar. Pour lui "aucun touriste sain d'esprit ne va venir en Egypte si on lui annonce qu'on combat le terrorisme".

"Je ne suis pas optimiste pour la nouvelle saison si on parle de terrorisme et de nouveaux appels à manifester", regrette cet homme de 59 ans.

