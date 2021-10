Saint-Clair-de-Halouze. Orne : trois blessés graves, dont un enfant de 10 ans, dans un accident de la route

Les secours ont été alertés à 10h45 ce dimanche 30 octobre 2016 pour une collision entre deux voitures à une intersection au niveau de la commune de Saint-Clair-de-Halouze, près de Flers (Orne), au lieu-dit "La Haussière"

5 blessés dont 3 graves

Le bilan fait état de cinq blessés dont trois graves, un enfant de 10 ans, une femme âgée de 55 ans et un homme de 51 ans.

Un homme et une femme, tous les deux âgés de 85 ans, sont plus légèrement blessés.

Les victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Flers.

D'importants moyens de secours déployés

Sur les lieux de l'accident, 19 sapeurs-pompiers ont été engagés, avec 5 ambulances et deux équipes du SAMU 61.

Les circonstances de la collision restent à établir.

A LIRE AUSSI.

4 blessés dont 3 enfants dans un accident de la route dans le Cotentin

Voiture contre moto à Caen (Calvados) : un blessé grave