L'Agenda en Normandie : mardi 1er novembre

MANCHE

Idée de sortie avec les enfants jusqu'à demain : La Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin ! Un livret de jeux est offert à tous les enfants pour la parcourir en s’amusant. Ce livret propose deux niveaux de questions pour les petits, 3 à 6 ans et les grands 6 ans et +. Aidés de leurs parents, nos petits aventuriers doivent observer, compter, dessiner pour parvenir à déchiffrer les énigmes. À la fin du parcours, un mot de passe se révèle… A l’aide de ce mot de passe, ils peuvent retirer une surprise à la boutique de La Cité de la Mer.

Samedi et dimanche participez à des stages de danse : Bachata, Salsa et Rock pour tous niveaux avec l'Association Rêves en Scène en collaboration avec Cathy et Daniel AVENEL. Rendez-vous à la salle des Douits de Barneville-Carteret. Renseignements et réservation au 06.14.09.83.34.

CALVADOS

Du foot dimanche, Le stade Malherbe de Caen reçoit l'OGC Nice pour le compte de la 12ème journée du championnat de ligue 1. La rencontre se joue au Stade Michel d'Ornano à partir de 15h. Billetterie et renseignements sur smcaen.fr. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendanceouest et tendanceouest.com.

Dimanche toujours, rendez-vous sur l'hippodrome de Vire Normandie pour une nouvelle réunion hippique. Au programme : des courses de Trot et de plat dans l'après-midi. Comptez 3 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Toutes les infos au 02 31 68 14 50.

ORNE

A l'occasion de la sortie du premier album de Nine Millions Witches, "The Rapture" particpez à une grande soirée Aérolab #2 à l'ancienne école dans le bourg de Saint Hilaire sur Risle ce samedi à partir de 19h. Ca démarre avec un APÉROLAB mixé par DJ ERRSTAH, puis à 21h un concert de NINE MILLION WITCHES suivi, à 22h30 de DJ SOLEIL NOIR et DJ KÉZER. Plus d'infos sur tftlabel.com.

Devenu en six années un événement majeur du paysage culturel alençonnais, le festival dédié aux musiques électroniques, Electro Leo, s’invite une nouvelle fois à La Luciole au travers de la dernière étape de son tremplin. Samedi 5 novembre rendez-vous de 21h à 1h à La Luciole rue de Bretagne à Alençon. C'est gratuit, plus d'infos sur laluciole.org.