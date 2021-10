Ariane Forgues et Baptiste Enaud, deux jeunes diplômés en affaires européennes pour l'une, en sciences historiques pour l'autre, sont à Rouen et à Canteleu (Seine-Maritime) jusqu'au vendredi 28 octobre 2016 pour mener un projet ambitieux : un tour de France, baptisé Des Europes et des Hommes, pour parler de l'Europe et des solutions pour l'améliorer. Le tout en pleine période électorale.

Parler d'Europe en pleine campagne

L'idée vient d'Ariane : "J'étudiais à Londres pendant la campagne référendaire sur le Brexit. Il était beaucoup question d'Europe mais de façon simpliste. Il fallait dire oui ou non." Ariane s'associe alors à Baptiste pour "parler d'Europe en amont. J'ai eu l'idée d'un tour de France, commencé en octobre et qui se terminera en mai juste après l'élection présidentielle".

Un manque d'info sur l'Europe

Dans chaque ville, les deux jeunes diplômés vont à la rencontre des habitants dans la rue. "Au début, l'accueil est timide mais la discussion se développe vite", se réjouit Baptiste. Trois thèmes sont régulièrement évoqués : le dumping social, le souhait de voir se développer l'apprentissage des langues et le manque d'information sur l'Europe.

Alerter les politiques

De ce tour de l'Hexagone doivent naître deux projets : un recueil de propositions sur l'Europe à l'intention des décideurs et un livre grand public pour raconter ce périple et relancer l'intérêt des citoyens pour l'Union Européenne. Un vaste programme au moment où l'UE est vue davantage comme une faiblesse que comme une force.

