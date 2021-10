JAZZ The watershed présente un clip pour Dark Water

The Watershed est formé par 4 musiciens jazz de la scène parisienne: Christophe Panzani au saxophone et clarinette, Pierre Perchaud à la guitare, Tony Paeleman au synthé et rhodes et Karl Jannuska à la batterie.

Après une rencontre fructueuse, ils ont décidé de se regrouper pour une session d'enrgistrements et ont fait d'une traite les 12 musiques présentes sur leur album Inhale/Exhale sorti en janvier 2016 et qu'ils ont autoproduit. Il est toujours disponible.

Parmi ces 12 titres, il y a Dark Water qui existe maintenant en clip: