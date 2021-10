Kungs sort son nouveau titre "I Feel So Bad"

Après avoir surfé sur le succès de This Girl et Don't You Know, Kungs a choisi I Feel So Bad pour défendre son premier opus Layers dont la sortie est prévue ce vendredi 4 novembre 2016. Un hit qui va rythmer notre hiver grâce à la voix chaleureuse du groupe funk soul Ephemerals.

Dans ce morceau, il est question de déception amoureuse et de faux-semblants susceptibles d'abîmer un couple pour le mener jusqu'à la rupture.

