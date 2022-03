Le préfet rejette le projet de centre d'enfouissement à Nonant le Pin

Le préfet de l?Orne vient de prendre un arrêté défavorable concernant le projet d?un centre d?enfouissement des déchets, déposé par GDE, à Nonant le Pin, pour le stockage de 150 000 tonnes de déchets par an.

On ne l'a appris qu'aujourd'hui, mais l?avis à été rendu le 13 janvier dernier; il évoque des inconvénients d?installation.

La société Guy Dauphin Environnement devrait saisir le tribunal administratif.

Ce projet divise la population depuis déjà plus de 3 ans; il avait envenimé la dernière campagne des élections municipales:

-la moitié de la population était favorable à l?implantation de ce centre, source d?une quinzaine d?emplois directs, et d'une vingtaine d?autres, indirects.

-les opposants au projet venaient de recevoir le soutien du très médiatique Yann Arthus Bertrand.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire