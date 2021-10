L'Agenda en Normandie : lundi 31 octobre

MANCHE

La Soirée « folie des années 80 » est de retour au parc Expos de St-Lô ce samedi 5 novembre de 22h à 4h. La folle ambiance et le rythme des années 80 avec Alpha Music New. Un événement organisé par le rugby club St-Lois, le FC Trois Rivières et parrainé par Label Caves à Agneaux, comptez 8 euros l'entrée.

Mercredi rendez-vous de 16h à 18h rue des Salines à Cérences pour le 1er cycle : Les ateliers du Bois. Vos enfants vont fabriquer un jouet en bois à emporter chez eux et participerons à la construction d’un jeu géant pour la ludothèque de Rejouets. C'est à partir de 7 ans, comptez 10 euros par enfant pour les adhérents. 15€ pour les non-adhérents. Les places sont limitées. Donc inscrivez-vous vite, les infos sur rejouets.com.

Samedi, une soirée Cabaret est animée par Jean-Pierre SAINT au profit de Parentibus, à la salle polyvalente de Bricqueville la Blouette à partir de 20 heures. Au programme : chansons de Jean Pierre Saint, variété française ou encore le repertoire de Georges Brassens. Pour profiter de cette soirée en chansons, la participation à l'entrée est libre.La restauration se fait sur place au profit de l'association.

CALVADOS

Vendredi assistez à la soirée ciné débat soirée "ciné débat" à la salle Pablo Neruda de Giberville. L'occasion de participer à l'analyse, au visionnage et au débat autour du film"LES BEAUX GOSSES" de Riadd Sattouf. Un événement animé par Alexis Fradet de la Ligue de l'enseignement. C'est gratuit et ouvert à tous, réservation impérativement en mairie au 02 31 35 74 74.

Participez à la1ère édition du marché du terroir et de l'artisanat à Sainte Marguerite D'Elle ce dimanche. Rendez-vous à la salle des fêtes place de la mairie pour y retrouver de nombreux artisans et des produits de la région. L'entrée est gratuite de 9h à 18h avec restauration sur place. Pour exposer comptez 3 euros le metre et présentez-vous à partir de 7h du matin.

ORNE

Samedi et dimanche, Nicolas Béatrix organise un stage de clown de théâtre pour adultes à l'entrepôt l'Art en Scène à Alençon. Un stage qui vous propose de trouver votre ridicule et d'en faire un ami qui amusera et émouvra. Plus d'infos sur la page Facebook de l'événement ou au 06 22 97 80 66.

Dimanche de 14h à 19h participez à un après-midi découverte de l’apiculture pour mieux connaître les techniques de récolte de miel, jouer à un grand quizz sur la vie des abeilles. Dégustation et vente sur place, l'entrée est libre et gratuite, rendez-vous à l'Abeille de Ri, les infos surlabeillederi.e-monsite.com.