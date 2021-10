Michael Bublé présente son nouvel album "Nobody but me"

Michael Bublé sort ce vendredi 21 octobre 2016 son 7ème album, qu'il a intitulé "Nobidy but me". Cet album mélange titres originaux et reprises, comme On an evening in Roma de Dean Martin.

Cet album est composé de 10 titres dont un duo avec Meghan Trainor que la jeune chanteuse a elle-même écrit avec Harry Styles (One Direction). Il est disponible dès maintenant au prix conseillé de 15.99€. Voici un extrait de l'album, le single éponyme:

Michael Bublé a une actualité très riche en ce moment. Il a sorti il y a qulques semaines sur grand écran un documentaire sur sa tournée.

Il a aussi sorti un parfum pour femmes à la fin de l'été 2016: By Invitation. Il sera aussi le présentateur de la cérémonie des Brit Awards 2017 (équivalent britannique des Victoires de la musique) le 22 février 2017 à Londres.