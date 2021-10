L'Agenda en Normandie : mardi 25 octobre

MANCHE

Vendredi, samedi et dimanche c'est le salon de l'oiseau exotique à la salle Basquenne II à Cherbourg-en-Cotentin. Il s'agit d'expositions de perruches et de perroquets, de canaris de couleurs variées et de diamants australiens. Les oiseaux seront installés au sein d’un décor végétal, dans des enlogements spacieux. Les sujets présentés ont des ascendants originaires des cinq continents. C'est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Vendredi et samedi participez à la nuit de la pleine lune au château du Rozel avec la compagnie "A Fleurs de Mots". Pendant 2 jours à partir de 20h, profitez d'une énorme spectacle son et lumière avec soupe d'automne et dessert compris à l'issu de la représentation. Comptez entre 7 et 14 euros la soirée, c'est gratuit pour les moins de 3 ans.

CALVADOS

L'Office de Tourisme de Blonville-sur-Mer organise un petit jeu de piste dans toute la commune pour les enfants de 7 à 12 ans. S'ils aiment les énigmes, ce jeu est fait pour eux. C'est gratuit, un carnet est à retirer à l'Office de Tourisme ce jeudi dès 11h.

Emmenez vos enfants à la salle des fêtes de Honfleur ce mercredi dès 14h pour la Récré des P'tits Monstres. Ils vont se déhancher sur des rythmes endiablés. Au programme : Bal des Sorciers, animation musicale, sculpture sur ballons, magie, maquillage et stand photo, boîte mystère, démonstration de majorettes, flash mob et chorégraphies. Et bien sur goûter pour tous les participants. C'est 2 euros l'entrée.

La prochaine Foire à l'Andouille se déroulera pour la 17ème année consécutive à l'hippodrome Robert-Auvray de Vire, à partir de samedi jusqu'à mardi 1er Novembre 2016 . Elle aura pour invité d'honneur la Crète, les infos sur foirealandouille.blogspot.fr.

ORNE

En préambule à la Semaine européenne de réduction des déchets, le service Déchets ménagers de la Communauté urbaine d’Alençon (CUA) propose un jeu de piste dans le centre-ville d’Alençon dès aujourd'hui et jusqu'au 5 décembre, sur le thème de la prévention des déchets. 5 panneaux vous informeront sur les gestes de prévention et les actions réalisées sur le territoire de la CUA.

Au centre aquatique Alençéa à Alençon, participez à l'opération Happy Halloween, une citrouille = une invitation. Jusqu'à lundi prochain, apportez une citrouille pour gagner une entrée pour les enfants entre3 et 16 ans. La citrouille doit être faite maison, à savoir la transformation d'une vraie citrouille, fabriquée avec différents matériaux... Les coloriages ou dessins ne seront pas pris en compte