8ème édition des Saints Sauveurs du rock ce samedi

Quatre groupes très Rock investissent la scène de Saint Sauveur Lendelin samedi 22 octobre 2016. Il y aura les normands The Goaties et Winfield, mais aussi Billy Hornett et Mass Hysteria.

L'après-midi de 15h30 à 17h30 , une animation gratuite est proposée aux enfants, ce sont les Kids du Rock avec le groupe Norkito.

Rendez-vous samedi 22 octobre 2016 de 15h30 à 17h30 au gymnase de Saint Sauveur Lendelin (gratuit) pôur les kids du Rock. Rendez-vous ensuite salle Louis Costel à partir de 19h pour la soirée Rock (15€en prévente, 20€sur place dans la limite des places disponibles).

Retrouvez les infos et les points de vente de la billetterie sur www.2sdr.fr et la page Facebook de l'événement.

Ecoutez Julien, l'un des organisateurs de l'événement, nous présenter cette soirée: