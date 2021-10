L'Agenda en Normandie : lundi 24 octobre

MANCHE

Samedi dès 14h30 c'est la seconde édition de la course "Les sentiers d'Allonne" depuis les Moittiers d'Allone. Au programme : un vétathlon de 33,4 kms, trois trails et deux randonnées pédestres de 7 et 15 kms à allure libre. Inscription sur le site Internet à l'avance ou sur place samedi de 9h00 à 13h30 salle des mille clubs. Plus d'infos sur lessentiersdallonne.fr

Dimanche, Le comité des fêtes de Saint Jean le Thomas organise sa traditionnelle fête d'automne. Au programme : marché du terroir, vente de citrouilles, châtaignes, compositions florales, buvette et restauration sur place. Rendez-vous rue Pierre le Jaudet de 10h à 18h.

CALVADOS

Samedi et dimanche c'est la 21ème édition de la fête de la coquille Saint-Jacques et des fruits de mer à Villers sur mer. Il n'y a plus de thème cette année, la fête se concentre à 100% sur la pêche et les produits de la mer pour vous offrir le meilleur, le tout dans une ambiance animée et festive. L'accès est libre dans le centre-ville et au casino. Tout le programme sur villers-sur-mer.fr.

A l'occasion des vacances de la Toussaint, le Stade Joseph Deterville propose des stages multi activités demain de 9h à 17h. L'occasion d'initier vos enfants au hockey sur gazon, hockey en salle, sports collectifs, de participer à de grands jeux et à du Laser game. Prévoir un pique-nique , le goûter est offert, c'est ouvert aux enfants de 7 à 12 ans.

Dimanche le parc animalier de la Dame Blanche à Valorbiquet après d'Orbec organise une animation pour petits et grands à l'occasion d'Halloween. Ils doivent se déguiser de la tête aux pieds pour profiter d'un tarif réduit pour découvrir le site. Ils pourront compter les citrouilles cachées dans le parc et gagner leur pass soigneur animalier, c'est pour les 6-12 ans.

ORNE

Samedi et dimanche c'est la 28ème foire d'automne à Rémalard en Perche. Artisanat, produits du terroir, fête foraine, tombola et restauration sont prévus sur place. Samedi à partir de 14h c'est aussi la 14ème élection de la Reine du Perche. Dimanche à partir de 14h30 : concours de la plus grande pelure de pomme, avec exposition de voitures anciennes ou encore concours de gâteaux aux fruits d'automne. L'entrée est gratuite.

L'ACESPAC organise sa traditionnelle soirée années 80 ce samedi dès 20h à la salle des fêtes de Saint Paterne. Au menu côté restauration adulte: apéritif, paella, fromage et dessert. Pour les enfants : nuggets, potatoes et dessert. L'ambiance est assurée par As animation. Comptez entre 10 et 20 euros la soirée.