Après avoir manquée le coche dans le haut du tableau de Nationale 1, vendredi 14 octobre 2016 en chutant à domicile devant Saint-Vallier (Drôme) 66-75, le Caen Basket Calvados veut se racheter, vendredi 21 octobre sur le parquet de Rennes (Ille-et-Vilaine), promu à ce niveau cette saison.

Test à Rennes

Alors qu'ils étaient deuxièmes du classement avant la sixième journée, les Caennais ont reculé au sixième rang. La cause de ce premier revers à domicile ? L'incapacité de s'adapter à la défense proposée par les visiteurs drômois, bien décidés à ne pas laisser l'arrière Ludovic Chelle s'exprimer. Très maladroits, puisqu'ils ont terminé la rencontre avec seulement 33 % de réussite au tir, les Cébécistes sont apparus en panne de ressources, malgré une première mi-temps passée globalement en tête (46-40, 20').

"C'est surtout en première mi-temps qu'on perd ce match", juge pourtant Hervé Coudray. "On était en retard sur tout, et pas du tout dans ce qu'on avait prévu. On n'était pas dans l'intensité souhaitée". Plus en réussite que son adversaire, notamment à trois points, Saint-Vallier a maîtrisé les débats dans le dernier quart. Seul BJ Monteiro, décidément très convaincant, a tenu son rang côté caennais avec 16 points, 9 rebonds et 6 passes décisives.

Caen enchaîne donc à Rennes ce vendredi 21 octobre. Huitièmes, les Bretons sont réputés pour leur rugosité défensive. Un bon test pour le CBC.

