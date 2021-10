Caen. À Caen, Charlène Lavieille redécouvre l'artisanat viking

Les savoir-faire perdus, Charlène Lavieille, originaire de Caen (Calvados) aime à les dépoussiérer en cet automne 2016. Le tissage de galons, la fabrication de perle de verre au feu ou le point de tricot appelé Naalbinding et inventé il y a 6 000 ans, n'ont plus de secrets pour elle. D'ailleurs, sa passion pour le monde viking est si contagieuse, qu'elle veut la transmettre au travers de stage qu'elle organise à Caen à partir de la fin octobre. "Ce sont des techniques oubliés et je suis impatiente de faire découvrir à ceux qui le souhaitent le point d'Oslo par exemple, appelé également Naalbinding et qui n'est autre que le plus ancien point de tricot répertorié !"

À la bataille d'Hastings

Du vendredi 14 au lundi 17 octobre, la jeune femme de 25 ans faisait partie des 300 Français qui ont traversé la Manche à l'occasion du 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, connue pour avoir permis au duc de Normandie de l'époque, Guillaume le Conquérant, de devenir roi d'Angleterre. "Cette passion pour les Vikings, je l'ai en moi depuis que je suis toute petite. Ce ne sont pas que des barbares, mais bien un peuple raffiné, cultivé et même en avance sur son temps au niveau politique et social, avec le droit de divorce accordé aux femmes par exemple."

Elle lance son entreprise

Et pour que sa passion pour cette culture se vive également en semaine, Charlène Lavieille a décidé de lancer en juin dernier son entreprise dédiée à l'artisanat viking, "Le Comptoir de Novgorod". Un nom qui fait écho à une ville de Russie établie par des rois norvégiens et qui devint rapidement connue pour son artisanat.

Pratique.

Le Comptoir de Novgorod. Tél. 06 50 55 52 90

Stage de tissage de galons aux cartes – Samedi 29 octobre et mardi 8 novembre au 158 rue du Général Moulin à Caen.

Stage de perle de verre au chalumeau – Mercredi 2 et samedi 12 novembre au 158 rue du Général Moulin à Caen.

Stage de Naalbinding – Jeudi 3 novembre au 158 rue du Général Moulin à Caen.

À LIRE AUSSI