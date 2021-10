Paris (AFP). Dopage: 73% des Français doutent de l'honnêteté des performances sportives

Ainsi, 94% des sondés estiment que le cyclisme est touché par le dopage. C'est plus que l'athlétisme (85%), le football (65%), le tennis (59%) et, enfin, le rugby (42%), "en dépit des dernières révélations sur les prises de corticoïdes des joueurs du Racing 92", pointe le sondage.

Pour ce qui est des sanctions, 73% des Français sont favorables à une suspension à vie des sportifs convaincus de dopage.

La question des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (AUT), mise en lumière en septembre par le piratage de l'Agence mondiale antidopage (AMA) par le groupe de hackers Fancy Bears, divise nettement plus: 48% des sondés estiment une interdiction nécessaire, alors que 51% ne le souhaitent pas.

Les AUT permettent aux sportifs de prendre des médicaments inscrits sur la liste des produits interdits, sur prescription médicale.

La défiance affichée dans ce sondage n'empêche toutefois pas les Français de suivre le sport, comme en témoignent des audiences télé qui se portent toujours aussi bien, à l'image de l'Euro-2016 de football.

Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogé par internet les 13 et 14 octobre.