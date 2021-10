L'Agenda en Normandie : mardi 18 octobre

MANCHE

Ce samedi assistez au show mode à Carentan-les-Marais organisé par l'Union des Commerçants et artisans de la ville. Il s'agit d'un grand défilé de mode de prêt à porter et lingerie homme, femme et enfant. Comptez 8 euros l'entrée.rendez-vous à partir de 20h30 au gymnase, salle du Haut Dick à Carentan. Gagnez votre bon d'achat de 100 euros chez les commerçants de Carentan sur Tendance Ouest, en jouant avec le code TO au 7 11 12 par SMS.

Acheminer une culture de proximité et la rendre accessible à tous c'est le principe de « Jazz dans les Prés », une série de concerts de jazz et de musiques afro américaines en itinérance jusqu'en novembre. Prochain concert sur Saint-Lô Agglo : Olivier Louvel, ce dimanche à la salle de Convivialité de Gouvets.

CALVADOS

Ouistreham / Colleville-Montgomery Ecole d'Activités Nautiques accueille à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, la 3ème étape du Championnat de France de Funboard slalom. Les meilleurs planchistes du pays s'affrontent par poule sur un parcours de plusieurs bouées. Du spectacle mais aussi des animations pour le public sur le sable. Toutes les infos sur ocean-normandie.com, la course est à suivre en live en live sur aff.net.

Le festival Planche Contact fête sa 7ème édition à partir de samedi jusqu'au 27 novembre à Deauville. Ouvert à l'international et à toutes les écritures photographiques il invite, entre autre, cette annéeBernard Descamps, Maia Flore ou encore Anna Broujean. C'est également une rétrospective de Peter Knapp « le Deauville de Peter Knapp », un off avec une quinzaine d'expositions et un concours photo ouvert à tous le 29 octobre intitulé « la 25e heure Mondaine ». Infos sur deauville.fr.

Ce samedi de 20h30 à minuit à la halle aux grains à Bayeux assistez au spectacle « Incredible India », un événement Bollywood par La Ronde des Epices. Avec ce spectacle raffiné, gracieux, dynamique et multicolore, La ronde des épices crée un pont entre la Francophonie et l’Inde... comptez 9 euros l'entrée, les infos sur bayeux-bessin-tourisme.com.

ORNE

Le groupe le plus torride de la Suisse romande est de retour ! Les quatre rockers chevronnés THE ANIMEN nous reviennent tout droit de Nashville, Tennessee, où ils ont enregistré onze nouveaux titres en analogique. Ils viennent vous le présenter à la Luciole à Alençon ce jeudi à partir de 21h. Reservations sur laluciole.org.

Bagnoles de l’Orne invite touristes et locaux à découvrir les produits du terroir, réunissant les producteurs fermiers et artisans locaux. Assistez à un marché des producteurs de pays, festif avec une animation musicale autour de l’orgue de barbarie. Rendez-vous ce jeudi aux Halles couvertes à côté de l'Office de Tourisme de Bagnoles de l'Orne.