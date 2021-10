AFF Bret's Funboard Tour 2016 à Ouistreham

Cap sur Ouistreham Riva-Bella / Colleville-Montgomery pour les windsurfeurs du circuit national AFF !

Après Marignane et Dunkerque, le Bret's Funboard Tour 2016 entre dans sa seconde moitié de saison. Et c'est en Normandie que rendez-vous a été fixé, du 21 au 23 octobre, aux meilleurs slalomeurs français.

Si l'organisation générale du championnat de France Slalom ne change pas par rapport aux années précédentes, pour pallier aux aléas météo et répondre aux demandes, la Formula Windsurfing fait son retour et le Foil son apparition dans les vents entre 7 (voire moins) et 12 noeuds.

Ecoutez David Van Den Bossche, président d'OCEAN au micro de Wilfried pour Tendance Ouest.

David Van Den Bossche Président OCEAN Impossible de lire le son.

Classement général garçons (après l'étape de Dunkerque) - Top 5

1. QUESTEL Antoine

2. COUSIN Alexandre

3. HUPPERT William

4. MERCEUR Thomas

5. LAUBANEY Steve

Classement général filles (après l'étape de Dunkerque) - Top 5

1. COUSIN Delphine

2. MORTEFON Marion

3. GUILBAUD Maëlle

4. HUNTER Marine

5. BARRE Estelle

OCEAN

Jetée Paul-Emile Victor - La Pointe du Siège

14150 Ouistreham

Tél : 02 31 97 00 25

ocean-normandie.com