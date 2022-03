Paris (AFP). Journée de prière pour les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise le 7 novembre

Le principe de cette journée mondiale avait été annoncé le 12 septembre par le Vatican, à l'initiative du pape François, qui a confié à chaque conférence épiscopale le choix de la date et des modalités.

Le conseil permanent de la CEF a choisi le lundi 7 novembre, alors que les quelque 120 évêques français - invités à jeûner durant cette journée - seront réunis à Lourdes pour leur traditionnelle assemblée plénière d'automne. Ailleurs en France, diocèses et paroisses pourront s'associer à cet événement.

La déclinaison en France de cette journée prendra une dimension particulière, alors que l'Eglise est touchée depuis plusieurs mois par des révélations en chaîne d'affaires de pédophilie ou d'abus sexuels impliquant des prêtres. L'emblématique affaire du père Bernard Preynat, prêtre lyonnais soupçonné d'avoir abusé de plus de 60 jeunes scouts, a terni l'image du cardinal Philippe Barbarin, primat des Gaules.

Dans le sanctuaire marial de Lourdes, le 7 novembre, une messe sera dite en fin de matinée pour les victimes d'abus sexuels, présidée par le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris. L'homélie sera prononcée par Mgr Luc Crepy, responsable de la nouvelle Commission permanente de lutte contre la pédophilie (CPLP) de l'épiscopat.

Une séance de l'assemblée plénière des évêques sera consacrée ce même jour à un bilan de la lutte contre la pédophilie dans l'Eglise de France. L'épiscopat s'était engagé au printemps à faire toute la lumière sur ces affaires, même les plus anciennes.

La CEF a indiqué à l'AFP avoir reçu "entre 80 et 100" courriels de victimes ou témoins sur l'adresse mail créée il y six mois. La plupart au sujet d'abus sexuels antérieurs à 1970 et attribués à des prêtres décédés, souligne-t-on à la conférence.

En fin de journée du 7 novembre, lors de vêpres à Lourdes, "il y aura une prise en compte de la parole des victimes", a précisé le porte-parole adjoint de la CEF, Vincent Neymon, évoquant l'écoute par les évêques réunis d'"extraits de témoignages".