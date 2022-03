Grattez la Normandie et gagnez votre repas au Casino et votre bon d'achat de 100€

Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2016, grattez la Normandie et remportez votre repas au Casino d'Agon-Coutainville et votre bon d'achat de 100€ avec les commerçants de Carentan-les-Marais, dans Normandie Matin entre 5h et 9h.