Caen. Un manifeste en faveur du parc éolien en mer du Calvados

Après plus de 8 années de concertation et d'études, le parc éolien au large du Calvados est en passe d'être créé.

Le projet se compose de 75 éoliennes en mer d'une capacité unitaire de 6 MW* pour une puissance totale de 450 MW*. Les éoliennes seront localisées à plus de 10 km des côtes du Bessin, au large de Courseulles-sur-Mer (Calvados), sur une surface globale de 50 km².

Une consommation électrique de 630 000 personnes

La production envisagée équivaut à couvrir la consommation électrique annuelle moyenne de près de 630 000 personnes, soit 40% des habitants de Basse-Normandie.

Plusieurs élus et acteurs de l'économie régionale ont signé un manifeste en faveur de ce parc dans lequel il est dit : "Ce projet bénéficiera à nos industries et nos concitoyens, au sein d'une Normandie en pointe sur le secteur des énergies marines (...) Les éoliennes seront fabriquées en France (...) Le port de Cherbourg (Manche) sera la base terrestre du chantier de construction, et le port de Caen?Ouistreham (Calvados) sera la base des équipes de maintenance"

Ont signé ce manifeste : Philippe Duron (député de la 1re circonscription du Calvados) ; Patrick Jardin (maire d'Arromanches) ; Patrick Thomines (maire de Colleville?sur?Mer et président de la communauté de communes de Trévières) ; Frédéric Pouille, (maire de Courseulles?sur?Mer et vice?président de Bessin, Seulles et Mer chargé de l'aménagement du territoire et de l'espace) ; Jean?Pierre Lachèvre (maire de Graye?sur?Mer et vice?président de Bessin, Seulles et Mer) ; Jacques Lelandais (maire d'Hermanville?sur?Mer, vice?président de Caen?la?Mer et président du SDEC ENERGIE) ; Jean?Luc Guingouain (maire de Langrune?sur?Mer) ; Yves de Joybert (maire de Meuvaines et vice?président de Bessin, Seulles et Mer) ; Romain Bail (maire de Ouistreham Riva?Bella et vice?président Caen?la?Mer Littoral et Tourisme) ; Jean?Paul Ducoulombier (maire de Saint?Aubin?sur?Mer et vice?président de Coeur de Nacre) ; Philippe Onillon (maire de Ver?sur?Mer et vice?président de Bessin, Seulles et Mer, chargé de la surveillance des plages) ; Jean?Claude Camus (président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Ouest Normandie) ; Fabrice Lepotier (président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Manche) ; Luc Van Ryssel (président de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Normandie Sud) ; Bernard Tardieu (président du Campus des métiers et des qualifications énergies et efficacité énergétique) ; Vincent Lequenne (directeur du lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet de Cherbourg) ; Benjamin Bon (directeur général de VDC Armateurs).

Plus d'informations sur http://www.parc-eolien-en-mer-du-calvados.fr/

